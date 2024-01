“Vamos a tener una sobre invasión de mosquitos más que otros años”

Lo consideró Jesica López, directora veterinaria del área de Bromatología de la Municipalidad. Aseguró en Lu32 que el aumento de la cantidad de estos insectos registrado en los últimos días se debe a las recurrentes lluvias y humedad, además de que se está transitando el Fenómeno del Niño, caracterizado por un incremento de las precipitaciones. También se refirió al Dengue y los cuidados que se deben tener para prevenirlo.