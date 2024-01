‘El apoyo ciudadano tiene que ver con la evaluación del presente y la perspectiva de futuro’

Foto: CEDOC

El titular de la Asacop, que es la entidad que agrupa a consultores y consultoras políticas en el país, Maximiliano Aguiar, dialogó con Luis Occhi, en torno a la presidencia de Javier Milei y cómo la ciudadanía va haciendo frente a los cambios.