‘Las charlas están destinadas a personas que quieren aprender más sobre fotografía’

La Comisión Directiva del Foto Club Olavarría organiza una serie de charlas de verano abiertas a toda la comunidad. El ciclo constará de cuatro encuentros, que se llevarán a cabo los días 8 y 22 de enero, 5 y 19 de febrero, en todos los casos a partir de las 20 horas. Hernán Capranzano, docente que los dictará, dialogó con Lu32 y dio detalles sobre la iniciativa.