'No pasa por no querer hacerla, simplemente nos regimos por el parte de Defensa Civil’

Desde la Comisión Organizadora de la Fiesta De Reyes, Verónica Ruybal expresó por LU32 el dolor con el que tomaron la decisión de no hacer este viernes la bajada. Señaló que no tienen fecha para hacerla durante enero ‘porque viene muy llovedor’.