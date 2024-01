‘Tomamos de referencia el precio de Cañuelas’

Emilio Barragán, propietario de varias carnicerías en Olavarría, señaló que no hay productores locales que exporten su producción. Añadió que el animal que comemos los argentinos es más liviano que el que se exporta. Si impactaría a la baja en los precios, que se pueda faenar en nuestro distrito, reconoció, porque el precio del flete, se duplicó.