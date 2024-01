Convocatoria a guardavidas: “Es improvisado y no se tomaron los recaudos necesarios”

El concejal de Juntos Carlos Coscia dialogó con Radio Olavarría sobre la convocatoria a guardavidas para desempeñarse en Recalde, La Máxima y Colonia San Miguel, difundida por el Municipio. Consideró que el llamado se realizó de manera tardía, cuando en la transición de gobierno les habían advertido que se realice con tiempo.