Colectivos: “Estamos muy complicados y preocupados”

Adrián Giménez, delegado de UTA Mar del Plata, habló con Lu32 sobre la situación que atraviesa el sector de transporte de colectivos en la Provincia de Buenos Aires, particularmente en el interior. Señaló que ni Nación, ni Provincia, ni los Municipios se hacen cargo y que todavía no ha cobrado los haberes de este mes.