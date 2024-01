Lucero, un representante del negacionismo en el Concejo Deliberante de Azul

Las fuerzas patronales de la ciudad de Azul se han empeñado en instalar una cultura del negacionismo.

La fundación de la ciudad, al igual que otras ciudades, se basó en la matanza de pueblos originarios. La dictadura cívico militar dejó decenas de detenidos-desaparecidos en los varios ex Centros Clandestinos de Detención que hubo en la ciudad. De los bebés robados sólo uno fue recuperado y con identidad restituida; hay otros que todavía buscamos y hay azuleños que aún desconocen su identidad.

En el pueblo vive un pintoresco personaje al que llamamos “el loco de la motosierra”.

El domingo que se anunció que Milei asumiría la presidencia, el conocido ingeniero agrónomo David Thomas decidió salir a festejar encapuchado, de chomba y alpargatas y una motosierra con la que atacó las pintadas de los pañuelos de las madres del veredón municipal, al grito de “vayan a buscar a los desaparecidos”.

Dentro de esa misma línea convive el reciente concejal Saúl Lucero, un ex transportista que integra el bloque de La Libertad Avanza justo con Andrea Barceló y Pablo Disalvo.

Lucero en sus redes sociales hace apología de la sangrienta dictadura cívico militar y reivindica a los crímenes de lesa humanidad, llamando “héroes” a los militares asesinos del ‘76 o tildando de “hipócritas” a quienes exigimos verdad, memoria y justicia. En una publicación de su facebook personal el 24 de junio del 2022 también agrega que “si el general viviera sentiría lástima por lo que se convirtió la Argentina después de su ESFUERZO”.

El 2 de mayo del 2020, Lucero compartió en sus redes el tristemente célebre discurso de Jorge Rafael Videla del ‘79 llamando “guerra” al genocio de estado, declarando que “no tenemos nada que ocultar ni avergonzarnos” y finalizando con su famosa y perversa frase:

"Le diré que frente al desaparecido en tanto éste como tal, es una incógnita… mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo: está desaparecido".

Lucero también subió una foto que dice: “la dupla perfecta” mostrando un Falcon verde al lado de un avión militar, clara referencia a los vuelos de la muerte. Lucero reivindica el genocidio. Lucero es un negacionista del terrorismo de Estado en Argentina.

Este 4 de enero la Mesa de DDHH de Azul junto a otras instituciones presentó una nota al Concejo Deliberante para cuestionar el accionar público del concejal. Dicha nota se presentó al actual presidente del Concejo Deliberante Juan Louge (Podemos Azul) quien fue elegido en una disputada votación la cual ganó en parte gracias a los 3 concejales de la Libertad Avanza.

La nota dice:

“Es inaceptable que un integrante del cuerpo (del Concejo) elegido democráticamente haya reivindicado esos métodos de desaparición forzada de personas durante el gobierno de facto.”

Es también llamativo que Lucero comparte videos de Aldo Rico, ex carapintada que supo ser miembro del partido peronista bonaerense. En el PJ también encontramos a Milani, torturador en la dictadura y ex jefe del ejército de gobierno bajo el mandato de Cristina Kirchner. O a Sergio Berni, con un alto prontuario represivo.

Desde el Partido Obrero rechazamos que en nombre de la democracia se legitime a sus enterradores y enemigos estratégicos de las libertades democráticas, los derechos de los trabajadores y todo resabio de soberanía nacional sobre nuestros recursos. Impulsamos el frente único de lucha para derrotar el plan hiperinflacionario, el mega DNU, la ley ómnibus y el protocolo represivo de Bullrich.