Un joven de 26 años murió al intentar robar cables

Ocurrió en la madrugada de este lunes, en la zona de la curva de Sierra Chica, Avenida Dante y Torcuato Emiliozzi. Por el hecho, quedó sin energía un vasto sector de la ciudad y las localidades. Es la segunda víctima en algo más de tres meses. Jorge Scotton, titular de En Línea Noticias, realizó una crónica desde el lugar para LU32.