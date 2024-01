Nápoli: ‘En esa zona sufrimos los robos de cables durante el temporal’

El gerente de distribución de la cooperativa se expresó en Radio Olavarría, tras el hallazgo que personal a su cargo tuvo en la madrugada de este lunes, camino a Sierra Chica. Especificó cuáles son los trabajos que vienen realizando en el lugar, luego del fenómeno del 12 de diciembre pasado.