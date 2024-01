Pararon la obra del Acceso a Sierras Bayas y despidieron a 30 personas

Lo confirmaron desde la UOCRA Olavarría a LU32 este lunes. Ignacio Giménez, el secretario general de la seccional local, sostuvo que la empresa explicó que no tienen interlocutor con el gobierno nacional, por eso no pueden seguir. Diferenció esta obra de la de la Facultad de Salud y, por otro lado, agregó que no hay problemas con las obras de Provincia y el Municipio.