‘No hay ninguna circular para que no pidan la VTV’

El responsable de la planta verificadora local, Marcelo Merlos, se expresó tras la viralización de algunas noticias falsas, que ponían en duda la obligatoriedad de la misma. En esa línea, añadió que Applus, la empresa concesionaria de la VTV, está por ser re adjudicada para continuar unos 10 años más.