La deuda de ‘El Popular’ supera los $197 millones y no hay bienes para vender

La contadora Gabriela Weisburd detalló las acciones llevadas a cabo desde el inicio de la intervención de la sindicatura que ella encabeza en ‘la fallida’, a pedido de la jueza María Hilda Galdós, desde mediados de 2023. Consideró ‘prácticamente insolvente’ al último de los administradores de la empresa. Señaló que se ha podido reconstruir cómo distintas sociedades compraron y vendieron acciones, dejando como resultado una empresa sin bienes, lo que podría entenderse como un vaciamiento.