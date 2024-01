Tras la distinción a Orfel Mailharro, se expresó Alfredo Sotelo

Video: Tapalqué Digital

Horas después de la entrega de un reconocimiento por los 50 años del campeonato obtenido por el jinete, actualmente radicado en Olavarría, el coordinador de doma confesó "yo aprendí mucho andando con ellos". "Me enseñó a jinetar, a tomar, a hablar con alguna chica". La victoria fue con gurupa surera, pero para el 'flaco', Orfel montaba "en lo que lo pusieran".