Reinstalan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

NA - Hemos llegado a un acuerdo en el marco de la séptima revisión del programa de facilidades extendidas", dijo el funcionario acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli.

Caputo sostuvo que si la ley no pasa por el Congreso sería "una muy mala noticia para todos los argentinos".

"Eso no implica que volvamos a la meta de la administración anterior. Aun si no pasara extremaríamos los recursos para cumplirlo En la Argentina esa es la raíz del problema, nuestro compromiso con la gente fue resolver el problema y no seguir engañándonos", explicó.

"Este no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad ocurrida en los últimos dos trimestres", dijo Caputo.

Además, anticipó: "A finales de enero se mandará el acuerdo al board con las nuevas metas. Esto podría implicar un desembolso de 4700 millones de dólares, que no es plata nueva. Es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre y el que vendrá en abril".

El nuevo entendimiento, el primero que cierra el gobierno de Javier Milei con el Fondo, llega luego de varias semanas de negociaciones y de una misión técnica de funcionarios del staff a Buenos Aires para terminar las negociaciones con el equipo que dirige el ministro de Economía, Luis Caputo. El acuerdo fue confirmado por el FMI a través de un comunicado, pero está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI conocido como board.

Caputo precisó que el Fondo estaría dispuesto a negociar un nuevo acuerdo en el futuro: "Si eventualmente quisiéramos pedir nuevos préstamos, el Fondo está abierto, pero nosotros creemos que es hora de que el país resuelva sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, que es su adicción al exceso de gasto público, al déficit fiscal que es en definitiva lo que termina generando todos los problemas que la sociedad después sufre".

"Tenemos plena confianza en que la medida que estamos tomando nos van a conducir por el camino correcto", concluyó.