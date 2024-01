AOMA reclama en Loma Negra por represalias contra trabajadores que se afiliaron al sindicato

El conflicto viene desde hace algunos días reveló Alejandro Santillán, secretario general de la Seccional Olavarría del gremio, en LU32. Afirmó que la gerencia de L’Amalí despidió a un empleado y suspendió a otro y persiguen a cinco trabajadores que se adhirieron al sindicato. Solicitan la intervención del CEO de la empresa.