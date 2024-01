Endere: ‘Nadie dice que el sistema sea injusto, pero es deliberativo por parte del Ejecutivo’

El diputado provincial por la Séptima Sección, de la bancada del PRO, Martín Endere, se refirió a la coparticipación que la Provincia remite a los municipios. Se quejó porque el gobierno de Kicillof beneficia a Municipios de Unión por la Patria, pese a que explicó que son datos duros los usados. De todas formas, mencionó que más allá de los fondos coparticipables, la Provincia reconoció deudas por otros fondos con las comunas opositoras.