Festival de Doma y Folklore: las sillas se venden desde el 1 de febrero

Foto: Archivo

Lo adelantó Ricardo Sosa, organizador, en la Peña del Festival por Radio Olavarría este jueves. Agradeció al público que está apoyando desde el pasado año, por lo que pueden garantizar la realización del mismo, a diferencia de lo que ha sucedido con otros a lo largo y ancho del país.