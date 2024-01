2023, el año más cálido: “Es parte de las proyecciones que se realizan desde hace 30 años”

El 2023 fue declarado como el año más caluroso del que se tenga registro. En ese marco, el ingeniero Gabriel Blanco dialogó con Lu32 y atribuyó lo sucedido a los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, y a la nula intervención de los gobiernos. Consideró que se viene advirtiendo hace más de 30 años y que por lo tanto, es una crónica de muerte anunciada.