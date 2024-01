Coopelectric intervino más de 20 subestaciones para evitar cortes en el verano

“Desde Coopelectric hemos trabajado durante el año 2023 en los diferentes niveles del sistema en pos de ampliar las instalaciones que colmaron su capacidad ante la sobre exigencia registrada el verano anterior” señaló el gerente de Distribución del Servicio Eléctrico, Claudio Nápoli.

Los inconvenientes vinculados a las altas temperaturas ocurren cuando las instalaciones no tienen capacidad suficiente para atender la demanda excepcional que se produce en esas circunstancias. En tal sentido - y al igual que cada año - se llevó a cabo un relevamiento de las subestaciones en las que se detectaron problemas durante los días de mayor temperatura del verano anterior.

“En función de esto construimos nuevas Subestaciones (SET), se reemplazaron transformadores adaptando la infraestructura de la red para la nueva potencia, se adecuaron protecciones en Baja Tensión y se tomaron medidas tanto correctivas como preventivas para tratar de minimizar las posibilidades de corte” explicó Nápoli.

Sectores abordados y Subestaciones en las cuales se intervino:

Barrio Alberdi: SET 16 y SET 47.

Barrio Luján: SET 83 y SET 5 C.

Barrio Mariano Moreno: SET 27, SET 2, SET 4A y SET 22.

Pueblo Nuevo: SET 62, SET 23 y SET 901.

Barrios Pueblo Nuevo, Independencia, Pickelado, Sociedad de Fomento 12 de octubre y El Progreso: SET 910.

Microcentro: SET 8.

Villa Grigera: SET 982.

Barrio Sarmiento: SET 19 y SET 41.

Villa Aurora: SET 979.

Zona Autopista: SET 960 y SET 9061.

Villa Alfredo Fortabat -Loma Negra: SET 213.

Villa Laclau- Loma Negra: SET 212 A.

Barrio Mataderos: SET 941.

Clínica CEMEDA: SET 43.

Respecto a la zona rural, durante el año pasado se comenzó a trabajar en la ampliación de potencia de la SET S112 que abastece a Villa Mi Serranía y se han realizado diversas tareas de mantenimiento general y reparaciones en los Sistemas Santa Luisa, La Palmira, Parque de Granos, Acceso a Sierras Bayas, Durañona, Aeropuerto, Pourtalé, Escuela Nº 15 y Escuela Nº 61.

Dichas tareas se llevaron a cabo con el objetivo de disminuir los riesgos de corte durante el verano. No obstante, frente a la situación del Sistema Eléctrico luego del impacto del temporal y ante excesos de consumo propios de la época podrían presentarse inconvenientes. Ante éste panorama, el Gerente de Distribución remarca “resulta imprescindible transmitir a los vecinos la importancia de hacer un uso racional y solidario de la energía, ya que utilizarla con responsabilidad y compromiso depende del accionar colectivo”.

Recomendaciones para hacer un uso racional

Lo más importante: regular el aire acondicionado en 24º y cerrar las puertas para evitar el ingreso de aire al ambiente climatizado. Además, se sugiere no dejar luces encendidas en ambientes que no se utilizan, utilizar lámparas de bajo consumo, desenchufar los aparatos electrónicos porque aún cuando se encuentran en stand by continúan consumiendo energía; descongelar regularmente la heladera y usar el lavarropas cuando la ropa reunida llegue a la capacidad máxima aconsejada por el fabricante. Todas estas medidas permiten incrementar la eficiencia en el uso de la energía.