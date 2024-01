Cosquín: negocian la transmisión por TV del histórico festival

Foto: Córdoba Turismo

La periodista coscoína y directora del Multimedios Prisma 24, Mabel Lema, explicó en Radio Olavarría lo que está sucediendo por estas horas, respecto a la posibilidad de no poder ver por la TV Pública las noches de la Plaza Próspero Molina. Sostuvo que se están acercando posiciones para que Canal 12 de Córdoba pueda generar la señal, que luego tome Canal 7. Consideró que no está desechada la posibilidad de televisación.