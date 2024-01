Con el fin de preservar la historia, la UCR trabaja en un proyecto de ordenanza que busca cuidar el Patrimonio Cultural

Simón Schwab, vicepresidente de la Unión Cívica Radical, habló en Lu32 sobre el proyecto de ordenanza que se está trabajando desde el espacio, con la finalidad de “contemplar el valor arquitectónico y paisajístico de nuestra ciudad”.