Recomendaciones para enfrentar dengue y covid

DIB - Consultado sobre la implicancia de la vacuna contra el dengue, que actualmente se compra y no está en el Calendario Nacional de Vacunación, Kreplak explicó que esta vacuna “tiene más de una dosis, y si bien el efecto demostrado es con la segunda dosis, no quiere decir que la primera aplicación no ofrezca ningún efecto”.

Asimismo, en diálogo con Tuny Kollmann por Radio 10, el ministro explicó para qué fue aprobada esta vacuna. “Sirve para personas que tienen entre 4 y 60 años y que ya hayan tenido dengue, rango etario en el que fue demostrada la eficacia, y está recomendada en zonas donde hay alto índice de dengue, como el Norte argentino”, detalló, y añadió que “no está indicada aún como política de Estado por el costo que tiene”. No obstante, aseguró: “En términos individuales, una persona que ha tenido dengue y tiene el dinero podría vacunarse”. Vale aclarar que tener dengue en una segunda instancia puede generar complicaciones severas.

Respecto al coronavirus y a algunas infecciones respiratorias, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo que “es posible” que en invierno se de “una situación similar” a la que vive hoy el hemisferio norte, con hospitales colapsados por casos de gripe y Covid-19. De todas formas, indicó que “cuando aparecen cepas nuevas en el hemisferio norte también aparecen acá”, haciendo referencia a la circulación de la variante JN.1 o Pirola. “Acá también estamos experimentando una nueva ola de covid, acá hay aumento de cuadros respiratorios, de resfríos, la ola está en todos lados”, precisó.

En tanto, destacó que en el país, no hubo “grandes olas eco” de Covid-19, y aventuró que se debe a la gran campaña de vacunación en todo el país, tomada como política de Estado, y no como una decisión individual, desde “la libertad” de las personas. En esa línea, recalcó que hay mantener los refuerzos de la vacuna al día, ya sea cada seis meses o un año, de acuerdo a la edad y comorbilidades. “Se tienen que vacunar quienes tienen más de 50 años y menos de 50 años con inmunocompromiso, personas gestantes, enfermedades de base cada seis meses. El resto una vez por año”, consideró.

El ministro Kreplak hizo un especial pedido a la población para colaborar en la prevención del dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti. “Estamos en un momento crítico contra el dengue, por lo que es importante cuidar los lugares que juntan agua limpia, como pelopinchos, floreros, lo que llamamos cacharros, si tenemos bebederos de animales cambiar el agua todos los días”, especificó.

“También es una preocupación la Encefalitis Equina del Oeste (EEO), que transmite otro mosquito, el Aedes albifasciatus, que son esos mosquitos que cuando llueve y hace calor hay nubes de mosquitos, y pueden llevar ese virus de animales y afectar a las personas. Hay dos fallecidos y once casos en la provincia de Buenos Aires”, acotó. Entre las recomendaciones que mencionó están usar ropa clara, que cubra el cuerpo, de manga larga, y acudir al médico ante síntomas como malestar, somnolencia, dolor de cabeza repentino.