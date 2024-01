Rikal: 'No voy a permitir la intrusión’

El repuesto delegado de Sierras Bayas se expresó en LU32 tras la vuelta al trabajo en la dependencia serrana, que se conoció este domingo, en el marco de la Fiesta de Reyes. Se refirió a su salida y a que ahora buscará evitar que ‘paracaidistas de Olavarría’ definan quehaceres diarios en la delegación.