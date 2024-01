Este miércoles inician las paritarias municipales

Lo confirmó José Stuppia, secretario general del gremio, en Radio Olavarría este martes. Para el sindicato, los salarios de los trabajadores están con un 100% de atraso. Responsabilizó a la gestión anterior por el no cumplimiento de los acuerdos paritarios. Consideró que la Comuna ‘tiene ingresos para dar un aumento’ sin tocar las tasas. En otro orden, convocó a todos los sectores que se sientan afectados a manifestarse el 24E en la jornada anunciada por la CGT.