El Parque Cerrito y Parque Eseverri son los más complicados en las tareas de limpieza

Foto: Zona Campo

El ingeniero Orfel Fariña, responsable de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, se expresó en LU32, tras lo que fue el incendio de lo que la Comuna había recogido, en primera instancia, tras los temporales de diciembre. “Estamos devastados” indicó el funcionario, sobre todo, por el destino que iba a tener lo quemado.