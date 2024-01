Bioquímicos: “Se nos está haciendo muy difícil trabajar”

Bruno Golinelli, bioquímico local, se expresó en Lu32 en relación al cobro de un bono compensatorio a afiliados de algunas prepagas y obras sociales en la Provincia. Indicó que estas no han llegado a un aumento ‘considerable’ para permitirles trabajar con normalidad, debido a que no se llegan cubrir los gastos de las prácticas.