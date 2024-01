Carnavales 2024: “Es una fiesta para expresar emociones”

Desde el lunes 22 estará abierta la convocatoria a instituciones que deseen participar de los Carnavales de este año, que se desarrollarán el 9, 10 y 11 de febrero en el Cosmódromo Gabriel Antonio. Cristian Delpiani, secretario de Desarrollo de la Comunidad dialogó con Radio Olavarría y dio detalles al respecto.