Desde la UCR buscan ‘Legislar en favor de los contribuyentes y usuarios’

El diputado provincial Emiliano Balbín se expresó en LU32, luego de presentar un proyecto donde buscan sentar posición de la Legislatura bonaerense, en torno a la posibilidad que se le habilitaría al presidente de la Nación de eliminar la Ley de Zona Fría, en caso que se aprueben algunos artículos del proyecto de Ley Bases que se discute en el Congreso.