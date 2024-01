‘No es lo mismo hacer un análisis de afuera que desde adentro, pero pudimos confirmar todo lo que decíamos’

La Dra. Mercedes Landívar Valerio, Jefa de Gabinete de la Comuna dialogó este jueves con LU32, conocidas los aumentos de las tasas en un 106,4% y el del boleto de colectivo en un 90% y 92% el interurbano y urbano, respectivamente. Reveló que no tienen interlocutor por obras nacionales iniciadas y las no empezadas, como el Colector Cloacal Norte. Adelantó que revisarán contratos como el Malvinas, que prorrogan el del Estacionamiento Medido, pero con mejoras y que, en caso de encontrar delitos, los denunciarán en la Justicia, porque son funcionarios y deben hacerlo.