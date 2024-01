Paro de la CGT: Provincia no descontará el día a estatales bonaerenses

DIB- Cabe recordar, que el portavoz, Manuel Adorni, dijo en su conferencia de prensa desde la Casa Rosada que el Gobierno nacional descontará del sueldo de enero el día no trabajado a los empleados de la administración pública. “Se ha tomado la decisión de descontar el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre”, expresó.