La Peña de Boca Juniors cumple 30 años este 2024

El flamante titular de la Comisión Directiva, Maximiliano Peret, estuvo en Radio Olavarría y reseñó la actividad que llevan adelante en la institución de la calle Chacabuco. Adelantó algunos proyectos y deseos, además de explicar cómo se puede ser socio, cómo se puede viajar a ver partidos y qué sucede con los adherentes y activos en el Club. Se mostró muy optimista con la conformación de “Peñas y Filiales por Olavarría” con la que peñistas locales de todos los clubes ya tienen armada una campaña de recolección de útiles para febrero.