Ante las altas temperaturas, piden uso racional del agua y la energía

Explicaron que si bien los pozos de extracción del Servicio Sanitario que se encuentran ubicados en distintos puntos de la ciudad están funcionando con normalidad y al 100 % de su capacidad, la simultaneidad y el exceso de consumo podrían reducir la cantidad de agua disponible en la red ocasionando baja presión en las primeras horas de la tarde.

En caso de que esto ocurriera se debe tener en cuenta que durante la noche, cuando el consumo disminuye, los niveles de presión se normalizan permitiendo que se llenen los tanques de reserva, lo cual resulta suficiente para abastecer la demanda del consumo diario de una familia.

No obstante, se aconsejó a los vecinos restringir cualquier uso innecesario del agua, especialmente que durante las horas pico no se llenen piletas con agua de la red, no se riegue y se evite el lavado de veredas, patios y vehículos.

Teniendo en cuenta que otra de las características del verano es la simultaneidad de consumo de electricidad y aunque se hayan realizado diversas inversiones de cara al verano, desde el área Técnica del Servicio Eléctrico también se recomendó hacer un uso racional, principalmente con los equipos de aire acondicionado para evitar inconvenientes en la prestación del suministro.

Entre las principales recomendaciones, se destaca regular el aire acondicionado en 24º y cerrar las puertas para evitar el ingreso de aire al ambiente climatizado; no dejar luces encendidas en ambientes que no se utilizan, reemplazar las lámparas incandescentes por lámparas LED, desenchufar los aparatos electrónicos porque aún cuando se encuentran en stand by continúan consumiendo energía; descongelar regularmente la heladera y usar el lavarropas cuando la ropa reunida llegue a la capacidad máxima aconsejada por el fabricante.

Resaltaron que el consumo desmedido podría derivar en inconvenientes o interrupciones de los servicios esenciales.

En otro sentido, por reclamos de Energía Eléctrica los usuarios podrán comunicarse durante las 24 hs. al 412305 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222. En ambos casos también podrán enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhastsApp 2284-230707.