Sin autoridades en Trenes Argentinos, Bahía Blanca-Constitución cumplirá un año sin rodar

DIB - En 2022 se hablaba de la posibilidad de recuperar el servicio de trenes de pasajeros entre Buenos Aires y Bariloche. Para ello, había que restablecer el tren entre Bahía Blanca y Viedma para que, con transbordo en Bahía Blanca, se pudiera unir la ciudad bonaerense con Bariloche a través del Tren Patagónico. “En 60 días podría correr el primer tren de pasajeros”, decía una nota del diario Río Negro, allá por agosto de 2022.

Siete meses después, no solo no se hizo ese viaje, sino que el tren que unía Buenos Aires con Bahía Blanca dejó de circular, luego de que el 22 de marzo a la altura de Olavarría descarrilara un convoy con unas 250 personas a bordo. Desde ese día, no más tren para Monte, Las Flores, Cacharí, Azul, Olavarría, General La Madrid, Coronel Suárez, Pigüé, Saavedra y Tornquist, además de Bahía Blanca, claro.

“No tenemos más información que la que se conoce públicamente”, le dijo a DIB el secretario general de la Seccional Olavarría de la Unión Ferroviaria, Marcos Grandi. “Por cuestiones de seguridad, por el estado de las vías de los concesionarios privados de carga, el tren de pasajeros dejó de circular y no sabemos más nada”. Ah, los trenes de carga sí funcionan, “las condiciones de circulación son totalmente distintas”.

En la seccional Olavarría hay cinco trabajadores que estaban abocados a tareas relacionadas con el servicio de trenes de pasajeros. Y en la misma situación están los trabajadores de las otras estaciones que se quedaron sin servicio. “Ellos van a trabajar en el horario que les corresponde y hacen las tareas que pueden. Están a disposición y cumplen su jornada habitual. Nosotros tenemos la esperanza de que el servicio se restablezca, debería funcionar. Es un servicio social, un gobierno debería darle prioridad”.

La interrupción del servicio a Bahía Blanca dejó sin tren a una decena de ciudades. – Trenes Argentinos –

Por estos días, sin autoridades designadas, no hay información respecto del futuro del servicio. “Es preocupante. ¿Con quién hablás? Con nadie, no hay nadie. Hasta octubre había como una voluntad, se veía cierto movimiento. Pero ahora, nada”.

Y Grandi retoma la idea: “Los ferrocarriles tienen que ser una política de Estado. Se necesita que el Estado actúe en consecuencia, que las empresas se hagan cargo del estado y mantenimiento de las vías, no se puede tener las vías para la carga y desestimar los pasajeros. Pero, insisto, tiene que ser una política de Estado. El tren es lo más seguro, lo menos contaminante y lo más económico, y el servicio social que cumple, tanto en lo económico como en darles vida a los pueblos, es único. Pero se necesita que esté en condiciones, porque arriba van personas”.