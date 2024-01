Eliminación de Zona Fría: “Es una terrible decisión tomada por fanatismo ideológico”

Durante este lunes, el Gobierno Nacional ratificó el artículo de la Ley Ómnibus que la Ley 27.637 de ampliación de la Zona Fría, que beneficia a 90 municipios bonaerenses, entre los que se encuentra Olavarría. En ese sentido, Alejandro Rodríguez, ex diputado nacional, dialogó con Lu32 y anticipó la compleja situación que podrían atravesar los distritos en caso de aprobarse esta ley.