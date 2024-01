Santellán: “Hay un DNU y una ley que cambia todas las reglas de juego”

Foto: Infoeme

El Secretario General del Centro Empleados de Comercio Olavarría, Miguel Santellán, se expresó en Lu32 y confirmó que desde la entidad adhieren al paro de este miércoles desde las 12 horas. Dijo que todas las dependencias permanecerán cerradas, y anticipó que en caso de aprobarse el DNU y la Ley Ómnibus, “nos va a ir muy mal a todos”.