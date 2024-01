Municipales: “Estamos en estado de indigencia total”

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Salvador Stuppia, se expresó en Radio Olavarría para hablar sobre la situación del sector y el desarrollo de la negociación paritaria, que según explicó, están de acuerdo con el porcentaje de aumento, pero que deben ponerse de acuerdo en las formas en que se dará.