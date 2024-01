Ola de calor: “Las altas temperaturas producen una gran demanda del sistema de electricidad”

El gerente de distribución de Coopelectric, Claudio Napoli, habló en Radio Olavarría para dar recomendaciones a tener en cuenta con las extremas temperaturas que se están registrando en la ciudad. Pidió hacer uso racional del agua y la electricidad, y advirtió que pueden producirse fallas en el servicio y tener fenómenos de baja tensión. También se refirió al estado del sistema luego de los tres temporales de diciembre.