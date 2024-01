“Está todo muy seco y hay mucho material combustible”

El titular de Defensa Cívil y bombero, Adrián Guevara, se expresó en Radio Olavarría debido a los incendios forestales que se pueden producir debido a las altas temperaturas, que aseguró, seguirán hasta la próxima semana. Además, comentó que en muchas ocasiones no ‘tocan la sirena’ para no alertar a la comunidad, pero que durante el fin de semana pasado tuvieron 30 salidas. También brindó recomendaciones a la hora de prender fuego.