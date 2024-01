Aclaraciones sobre la cuota alimentaria

La doctora Paula Lucio estuvo en Entre Amigos y brindó detalles sobre los atrasos en cuotas alimentarias, en el marco de un incremento de precios. Explicó que pasados los tres meses de deuda, se puede realizar una intimación en la Justicia, y que en caso de seguir, se lo inscribe en en el Registro de Deudores. Aclaró que esto puede traer inconvenientes a futuro, como sacar la licencia de conducir o habilitar un comercio.