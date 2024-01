La obra de mi Padre todavía no se conoce en profundidad

En el día del cumpleaños 116 de Atahualpa Yupanqui dialogamos con Roberto Chavero, hijo del gran compositor. Nos contó sobre los festejos que se llevaran a cabo como todos los años en la casa museo Atahualpa Yupanqui, nos relató anécdotas e historias de su padre, la importancia en las composiciones y el rol fundamental que tuvo Nenette, esposa del cantautor.