Comenzó la venta de plateas para el 20° Festival de Doma y Folcklore

Ricardo Sosa, productor del Festival que tendrá como plato fuerte al Chaqueño Palavecino y a Jorge Rojas, habló con Luis Occhi y destacó la buena respuesta de la gente en la compra de plateas, que desde el miércoles por la tarde, ya estaban haciendo fila. También anticipó que el sábado 3 de febrero, comenzará la venta de entradas para cada noche.