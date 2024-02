Se lanzó oficialmente la Lista Verde de Coopelectric para 2024

El expositor principal fue el Dr. Luis Cavalli, referente de la lista, y se refirió a la historia de la cooperativa, exponiendo gráficos con datos de los balances de Coopelectric, concluyendo que al cumplirse más de treinta años de la conducción de la Lista Amarilla, la cooperativa se encuentra en una “lamentable decadencia y ruina económica”.

Para explicar esto, utilizó resultados del último balance: “Más de mil ochocientos millones de pesos de pérdidas ($1.870.084) en el balance presentado en el 2023, a pesar de los diversos salvatajes del Estado, que regaló la dos terceras partes de una deuda de cuatro mil millones del balance 2022, ($ 3.950.478.455) y otorgando enormes subsidios para que no quiebre”.

Hizo mención a los actos ilegales que están en sede judicial por la inclusión ilegal de la “contribución de capital en acciones” en la factura de luz, por demanda de una asociación de usuarios y consumidores. Inclusión que tiene, a su vez, una resolución en contra del organismo regulador el OCEBA que obliga a devolver lo mal cobrado, lo que causará un daño enorme a la empresa.

Las consecuencias de la mala administración, sostuvo el expositor, “son que hay nula inversión en los servicios que presta, no hay insumos, no hay modernización de elementos y equipos, no hay mantenimiento, el sistema eléctrico y consecuentemente el de agua y cloacas y el de internet, se encuentran en un estado precario, como puede constatar cualquier usuario”.

“Las causas de haber llegado a esta mala situación se debe a que los que conducen Coopeelctric hace treinta años han tomado malas decisiones, se han manejado de manera oscura, mediante el secretismo y el ocultamiento, la falta de transparencia de actos y cuentas, la negación de la democracia interna y la falta de control”, explicó.

“Este evidente fracaso que perjudica al usuario y a la propia empresa, es lo que obliga a que sus dueños, es decir, los socios cooperativos, a rescatar la cooperativa y a impulsar un cambio de personas que la administren, con nuevos objetivos y acciones en favor del socio cooperativo, que ya tiene definidos la Lista Verde en su Propuesta 2024”, concluyó Cavalli.