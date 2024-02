En enero hubo alrededor de 150 despidos de trabajadores de obras

Lo confirmó a Lu32 Lucas Miriuka, delegado del Ministerio del Trabajo en Olavarría. Corresponden a las obras de la Facultad de Ciencias de la Salud y del acceso a Sierras Bayas, aunque aseguró que las canteras están sufriendo una situación similar ya que “las obras están paralizadas”.