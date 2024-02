Se viene la primera edición de Mercados Bonaerenses en Olavarría

Será este jueves de 8.30 a 12.30 horas en el Parque Eva Perón, en la intersección de calles Junín y San Martín. Gastón Sarachu, secretario de Desarrollo Económico, estuvo en los estudios de Radio Olavarría y contó de que se trata este programa que ya se implementó en 115 municipios. Explicó que los camiones que vengan desde la Provincia poseen cuenta DNI, por lo que habrá 40 % de descuento, aunque también se podrán adquirir productos locales.