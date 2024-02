Aba: “El presupuesto nuestro llega un poco más allá de mitad de año”

El rector de la UNICEN, Marcelo Aba, se expresó en Radio Olavarría sobre la partida presupuestaria con la que cuentan las Universidades para este año, que explicó, es idéntica a la de 2023. También se refirió al reciente reconocimiento que recibieron que los posiciona como la cuarta mejor Universidad del país.