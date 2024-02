Endere sobre la caída de la Ley Ómnibus: “Parece que un sector tiene amnesia”

El legislador olavarriense dialogó con Luis Occhi y se refirió a la vuelta a comisiones de la Ley Bases -que implica un nuevo tratamiento- y consideró que lo positivo es que “hay voluntad política”. Apuntó contra el kirchnerismo que “se dedica a aplaudir cuando se levanta la sesión”. También se expresó en relación a la situación de IOMA y solicitó una respuesta al titular de la obra social, Homero Giles.