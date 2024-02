Fayanás: “La institución se va a sentir golpeada con la no renovación del contrato de Soluparking”

Hugo Fayanás, presidente de la Asociación de Bomberos, habló en Radio Olavarría sobre el cese del servicio de estacionamiento medido a cargo de la empresa Soluparking. Esto implicaba un ingreso de casi 6 millones de pesos mensuales a la institución, que eran destinados a gastos corrientes. Descartó reuniones con el Municipio y con Soluparking, aunque adelantó que se juntarán con el Ejecutivo para trazar alguna solución.