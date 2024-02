NA - Milei afirmó que su Gobierno está "a nada" de poder llevar a cabo la dolarización: "Cada vez estamos más cerca de poder dolarizar. Tenemos acumulados cerca de 7.000 millones de dólares de reservas y la base monetaria son 7.000, 8.000 millones de dólares. O sea, estamos a nada", subrayó el mandatario.

Igual, admitió que no cree que sea posible concretar la medida este año: "Demanda un poco más de tiempo, porque hay que hacer reformas en el sistema financiero para que sea apto para un sistema dolarizado. Pero estamos muy cerca".

"La base monetaria en pesos sigue siendo la misma, pero los dólares que la respaldan son cada vez más grandes", destacó Milei.

El Banco Central hizo el viernes una de la más importantes compras de reservas al quedarse con otros US$ 167 millones, tras una rueda de mayor volumen de negocios, ante liquidaciones que se anticiparon tomando en cuenta el fin de semana extra largo.

La autoridad monetaria se quedó con el 45,6% de los US$ 366,6 millones transados de contado en la jornada para totalizar compras por US$ 607 millones en la semana (50% más que en la previa) y elevar a US$ 770 millones el total comprado en lo que va de febrero, hasta los US$ 6.939 millones lo sumado desde el cambio de Gobierno.

Los datos del BCRA muestran que con este ritmo de actualización el tipo de cambio real multilateral cayó del "pico" superior a los 162 puntos alcanzado tras la última y fuerte devaluación, hasta los 120 puntos, es decir, cerca de un 26% en poco menos de dos meses.

Con la nueva compra, las reservas brutas o totales del BCRA crecieron en US$ 63 millones, al cerrar la jornada en US$ 26.509 millones, según datos preliminares.

En tanto, se calcula que sus reservas netas, tras el ingreso de los desembolsos del FMI, si bien se mantienen en terreno negativo, se ubican en torno a los $4 000 millones, luego de terminar por encima de los US$ 10.000 millones en el gobierno anterior.

La duda del mercado está puesta en el impacto que sobre la capacidad de compra mostrada hasta ahora (adquirió unos US$158 millones por rueda en las últimas 44 jornadas) tendrá la habilitación de más demanda importadora.

A favor del Banco Central, hacia marzo-abril comenzarán a entrar los dólares de una cosecha muy positiva.

Cuántos dólares entrarán por la cosecha.

El sector agroindustrial alcanzaría la segunda mejor cosecha de la historia argentina, hecho que podría redundar en un millonario ingreso de dólares para el país.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción de granos durante el ciclo 2023-24 rondaría los 137 millones de toneladas apoyada en la recuperación climática tras las últimas tres sequías.

Esto generaría ventas al exterior por unos 35.800 millones de dólares.

A su vez, a las reservas del Banco Central ingresarían unos US$ 10.000 millones de dólares.