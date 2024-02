Rodríguez: ‘Son once obras muy importantes’

El titular del Consejo Escolar de Olavarría, se refirió a los $140 millones que la Provincia enviará para intervenir en diferentes establecimientos. Ariel Rodríguez afirmó en LU32 que, respecto a los daños del temporal, están trabajando desde que sucedió, para poder llegar a este resultado. Destacó el rol de la Educación Pública y de las comunidades que se forman a partir de las escuelas.